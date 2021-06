La population de Reconvilier suit ses autorités

Les habitants de Reconvilier disent oui à tout. Appelée aux urnes pour remplacer l’assemblée municipale des comptes, la population de la commune a validé les cinq objets ce dimanche. Ainsi, les ayant-droits de Reconvilier ont accepté d’attribuer 170'000 francs au fonds en faveur de la construction ou de l’achat d’immeubles d’utilité publique, par 555 oui, 236 non et 35 votes blancs. Les comptes 2020 de la commune ont également été validés par 685 oui. 82 non et 59 blancs. Le résultat du compte global se solde par un excédent de revenus d’environ 133'000 francs. La population a également accepté de transférer un appartement de la route de Chaindon 9 du patrimoine administratif au patrimoine financier, avec 670 oui, 92 non et 64 blancs.





Deux crédits approuvés

Les habitants de Reconvilier devaient aussi se prononcer sur un crédit supplémentaire de 180'000 francs pour la réfection du toit de la Salle des fêtes et un second d’engagement de 145'000 francs pour la réfection de la conduite d’alimentation en eau potable de la Rue du Bruye. Ces deux crédits ont été accepté : le premier avec 582 oui, 208 non et 36 blancs et le second plus largement avec 708 oui, 92 non et 26 blancs.

A noter que la participation pour ces votations communales de ce dimanche s’élève à 55,3%. /comm-lyg