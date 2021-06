Le règlement sera modifié à Tavannes

Il n’y aura plus que sept conseillers municipaux à Tavannes. La population a accepté ce dimanche de modifier le règlement d’organisation de la municipalité en ce sens. Par 738 oui et 194 non, les habitants de Tavannes ont également accepté de modifier une annexe de ce texte concernant les commissions. Le nombre de membres de chaque commission sera réduit à sept et celle de l’office des locations sera supprimée, car elle sera sans objet après la nouvelle répartition des tâches. La participation pour cette votation communale s’élève à 51,2%. Ces modifications du règlement d'organisation de la municipalité entreront en vigueur le 1er janvier 2022. /lyg