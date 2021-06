Votations fédérales : les résultats dans la région

Les habitants du Jura bernois et de Bienne étaient appelés à se prononcer sur cinq objets ce dimanche lors des votations fédérales : les initiatives phytosanitaires, dites « anti-pesticides » et « eau propre », la Loi sur le CO2, la Loi sur les mesures policières contre le terrorisme et la Loi Covid-19. La participation a atteint 62% dans le canton de Berne.

Les résultats dans les communes et les cantons pour chaque objet sont à découvrir en carte. Retrouvez les résultats en cliquant sur l’image ci-dessous.