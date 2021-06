Des certificats Covid bientôt dans des boites aux lettres bernoises

En plus du traditionnel courrier, des Bernoises et des Bernois trouveront tantôt un certificat Covid dans leur boîte aux lettres. Le canton de Berne réalise avec la Confédération des essais pour l’établissement et l’envoi des précieux sésames. Plusieurs centaines de personnes complètement vaccinées contre le coronavirus recevront dans un ou deux jours un certificat « authentique et valable » en format papier, explique ce lundi le canton. La version imprimée du certificat Covid est réservée aux personnes qui s’étaient inscrites à la vaccination par téléphone et qui n’ont pas pu être jointes par voie électronique. Le canton a déjà établi 250'000 certificats pour les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin.





Un certificat aussi pour les personnes guéries du Covid-19

Le canton de Berne utilise une procédure automatisée de la Confédération pour délivrer un certificat Covid aux personnes guéries du virus. Il faut pour cela avoir été testé positif au coronavirus par un test PCR dont le résultat ne remonte pas à plus de 6 mois. Les autorités soulignent que le résultat d’un test rapide ne suffit pas. Il est également nécessaire de remplir le formulaire de demande d’un certificat pour personnes guéries.





Près de 15'000 vaccins réalisés chaque jour

Les efforts pour vacciner la population bernoise se poursuivent. Le canton indique que 51% des personnes souhaitant être vaccinées ont reçu au moins une dose. 35% en ont eu deux. Dans le canton de Berne, entre 14'000 et 15'000 doses sont administrées quotidiennement. /comm-nmy