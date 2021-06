Vaccination : le canton propose de nouveaux rendez-vous

Le canton de Berne met en ligne 40'000 nouveaux rendez-vous pour une première injection dans les centres de vaccination. Une décision qui intervient après la livraison de nouvelles doses de vaccin Moderna ce week-end. En outre, 10'000 premiers rendez-vous peuvent être pris directement dans les cabinets médicaux et 3'500 autres dans les pharmacies.

Une quantité équivalente de doses Moderna est attendue dans une semaine. Le canton ouvrira alors de nouveaux créneaux et informera notamment via Alertswiss et les médias sociaux. /com-aju