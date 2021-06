Egalité salariale : l’exemple biennois

Une analyse de régression plus fine a même démontré que la différence résiduelle est peu pertinente au niveau statistique et qu’elle ne relève pas d’une discrimination entre hommes et femmes. Le seuil de tolérance permettant d’évaluer s’il existe des différences salariales inexplicables entre les sexes est fixé à 5%. Le résultat obtenu est ainsi inférieur à cette valeur seuil. Dans son communiqué diffusé mercredi, le Conseil municipal s’engage à garantir l’égalité salariale sur le long terme. /oza