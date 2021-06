Le Grand Conseil bernois a accepté mardi deux des quatre points d'un postulat déposé par la députée PSA Maurane Riesen. Le texte demande aux autorités d'étudier les possibilités d’harmoniser l’offre des vélos en libre-service dans le canton pour plus de facilité d’utilisation. C'est précisément cet aspect du postulat qui a convaincu une majorité des élus : ceux-ci ont validé le principe d'une étude pour une offre plus homogène entre les communes, ainsi que pour une meilleure intégration des vélos en libre-service dans l’offre de transport public du canton. En revanche, les points 3 et 4 n'ont pas trouvé grâce auprès du législatif. Ils demandaient d’étudier de nouvelles pistes de collaborations en vue d’élargir l’offre de vélos en libre-service dans les régions décentralisées, mais aussi une meilleure coordination sur le plan national. /comm-oza