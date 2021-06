Déficit de 5'850 francs pour Belprahon

Les comptes 2020 de la commune de Belprahon ont été approuvés à l’unanimité lors de son assemblée communale. Ils présentent un excédent de charges de 5'850 francs par rapport au budget. Les comptes 2020 du Syndicat scolaire du Grandval, dont la charge pour Belprahon se monte à 45'858 francs, ont aussi été acceptés à l’unanimité.





Réfection des routes et canalisations d’eaux refusée

L'assemblée ont refusé par 23 voix contre 16 et 12 abstentions, un crédit d’engagement de 1,5 million de francs destiné à la réfection des routes et canalisations d’eaux propres et d’eaux usées aux Grands Clos. Une augmentation par contre été acceptée à hauteur de 10'000 francs pour le crédit d’engagement pour le Plan d’aménagement local. Le règlement concernant la redevance de concession pour l’approvisionnement en électricité de la commune a aussi été accepté.





Chauffage à distance

Une séance d’information aura lieu le 30 juin 2021, dès 19h00, à la halle du Tiat, afin de présenter le projet de chauffage à distance qui devrait voir le jour à Moutier. /comm-vre