Des réfugiés mis en lumière 

Diriger les projecteurs sur des personnes parfois mises de côté et rendues invisibles par la société. C'est l'objectif de l’association de lutte contre la radicalisation Tasamouh et le photographe Enrique Munoz Garcia. Ensemble ils ont mis sur pied une exposition à la Maison Wytenbach à Bienne, dans le cadre de la Journée mondiale du réfugié dimanche 20 juin. Le public peut découvrir dès samedi soir et jusqu’à dimanche prochain dix portraits photos de personnes originaires de différents pays et étant considéré comme sans-papiers. La directrice de l’association Tasamouh nous explique pourquoi ce thème a été choisi, Naima Serroukh: