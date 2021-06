Le CAJ en fête à Péry

C'est un samedi festif pour le CAJ. Le Centre d’Animation Jeunesse de Péry-La Heutte et environs inaugure ce samedi ses nouveaux locaux. Neuf jeunes ont réaménagé un nouveau lieu de vie au sous-sol de la halle de gymnastique entre janvier et février. Aujourd’hui, l’équipe du CAJ invite la population à découvrir ce nouvel espace plus spacieux et lumineux dédié aux jeunes de la région âgés de 10 à 20 ans.

Créé il y a 20 ans, le Centre d’Animation Jeunesse de Péry-La Heutte et environ bénéficie désormais d’un nouvel écrin et entrevoit un avenir radieux pour concrétiser ses futures animations et activités. Ce réaménagement était nécessaire pour plus de confort selon Nohémie Baezinger, animatrice du centre :