Alerte orageuse sur la région

Le ciel va se déchaîner par endroits dimanche après-midi. Grêle, rafales de vent tempétueuses et précipitations intenses sont à prévoir sur la région selon les experts. Un épisode orageux est prévu entre 13 heures et 22 heures avec un pic entre 14 heures et 18 heures.



MétéoSuisse a appellé à la prudence en annonçant des forts orages d’intensité 4 sur 5. Le canton de Berne a mis en garde sa population via l'application AlertSwiss. La police cantonale, de son côté, a alerté les autorités communales et les pompiers dimanche matin.

Il est totalement déconseillé de se rendre en forêt et de s'approcher des cours d'eau en raison des menaces de crues rapides. Il est aussi recommandé de fixer son mobilier de jardin et d'éviter les espaces où des objets pourraient être emportés par le vent. /nme