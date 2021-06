Passerelle perd une élue au législatif biennois

Dana Augsburger-Brom n’est plus membre de Passerelle. Le comité du mouvement politique biennoise l’a annoncé samedi en fin de journée via un communiqué. Le groupe précise qu’il s’agit d’une décision inattendue et déplore ce qu’il considère comme « une rupture de confiance ». Dana Augsburger-Brom a été réélue en septembre 2020 au Conseil de ville de Bienne sous les couleurs du mouvement Passerelle. Auparavant, elle a siégé au législatif pour le compte du parti socialiste. /nme