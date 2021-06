Les gens du voyage restent à Valbirse

Présents depuis fin mai à Valbirse, les gens du voyage restent une semaine de plus. Ils ont demandé un délai supplémentaire suite à un problème médical a indiqué le Conseil communal.

Après négociations entre les gens du voyage et le maire Jacques-Henri Jufer, certaines exigences ont été toutefois revues. En effet, si dans l’ensemble, les conditions ont été respectées, une remise à l’ordre a été faite sur le plan de l’hygiène. Certains membres de la communauté ont laissé leurs excréments vers un local à outils. Le maire a exigé que tout soit nettoyé et interdiction de la part des cantonniers de le faire à la place des gens du voyage. Lundi matin, Jaques-Henri Jufer a déclaré à RJB avoir été inspecter les lieux et ils étaient propres. Il a également demandé qu’à partir de 21h les gens du voyage arrêtent leur musique, suite à des plaintes d'habitants de la commune. Le maire a imposé le départ le 27 juin à 13h. A partir de là, l’eau leur sera coupée et ils devront impérativement quitter les lieux. Les autorités communales souhaitent avoir une discussion prochainement avec le propriétaire du terrain pour trouver une solution afin que des caravanes ne puissent plus s’installer de la sorte à l’avenir.

C’est la première fois qu’une telle communauté s’installe à Valbirse. Selon le maire, les autorités communales et les gens du voyage ont toujours gardé le dialogue ouvert et trouvé des accords pour respecter l’intégrité de tout un chacun. /comm-clp