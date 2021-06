Le GAUO voit le jour à Courtelary

« Un soulagement » de voir le Groupe d’accueil d’urgence et d’observation (GAUO) se concrétiser. C’est le terme utilisé mardi matin par le directeur du Centre éducatif et pédagogique de Courtelary (CEPC), Vincent Delémont. Ce groupe accueille six enfants au maximum entre 6 et 15 ans qui doivent être placés dans l’urgence que ce soit pour des raisons d’agressions ou tout simplement d’hospitalisation ou d’incarcérations des parents. Le but est donc d’offrir « un accueil 24h/24h et 365 jours par année à ces enfants ». Ces derniers vivent ainsi dans un appartement aménagé de façon conviviale pour leur permettre de retrouver un cadre stable et adéquat. Vincent Delémont précise qu’il était nécessaire de voir naître un tel groupe puisque dans le cadre de sa fonction, il remarque que la demande est très grande dans le canton. Elle peut se chiffrer « à plus d’une centaine de personnes dans le besoin dans la partie francophone du canton ».