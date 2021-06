Collision entre un vélo et une voiture

Un jeune cycliste et une voiture sont entrés en collision à Bienne, mardi peu après midi. L'accident s'est produit dans le secteur de la bifurcation entre la rue Georg-Friedrich-Heilmann et la rue Bubenberg, a indiqué mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué. L'adolescent avait l'intention de traverser un passage pour piétons lorsqu'il a été percuté par une petite voiture argentée. Le conducteur et la victime ont brièvement échangé puis se sont séparés sans échanger leurs coordonnées. Légèrement blessé, le jeune homme a dû recevoir des soins plus tard dans la journée. La police cantonale est à la recherche de témoins pour éclaircir les circonstances de cet accident : 031 638 81 11. /comm-oza