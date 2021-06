Transports publics supplémentaires à Villeret

Villeret sera desservi par les transports publics de St-Imier dès l’horaire 2022. A partir du 12 décembre prochain, la desserte de la commune imérienne s’étendra a sa voisine Villeret, pour une phase pilote de trois ans. Les horaires ont été actualisés et optimisés en fonction des correspondances avec les trains CFF et les dernières discussions entre partenaires. Ils seront soumis prochainement à l’Office cantonal des transports publics pour approbation définitive et mise à l’horaire 2022.





Une première phase pilote

La Municipalité de St-Imier, en collaboration avec l’Office cantonal des transports publics (OTP) et l’entreprise de transport des Chemins de fer du Jura (CJ), a mis en service sa ligne urbaine pilote en décembre 2018. Elle dessert actuellement le centre de la localité ainsi que l’Hôpital du Jura bernois et le pôle économique de La Clef. L’expérience était prévue pour durer trois ans (de 2019 à 2021), à l’issue de laquelle, et pour autant que les critères de fréquentation et de taux de couverture l’y autorisent, la ligne pourrait être inscrite dans l’offre de base du canton.





Bilan en demi-teinte

En raison de la pandémie et des bouleversements qu’elle a engendré dans les habitudes, il est difficile de tirer des conclusions définitives de cette première phase pilote. Le taux de fréquentation minimum est atteint, mais il reste très faible voire insuffisant. C’est en raison de cette impossibilité de tirer un bilan définitif, que l’OTP est disposé à financer financer durant trois années supplémentaires, à hauteur d’un tiers, le projet pilote élargi à Villeret. Les deux autres tiers sont couverts par les communes et les recettes générées par la vente des billets. /comm-lyg