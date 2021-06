Au lendemain de l’orage

Plusieurs centaines d’annonces

La police bernoise a communiqué à RJB ce jeudi que sur les 800 annonces reçues mercredi entre 18h et 22h, 500 concernaient le Jura bernois. La plupart des annonces signalaient des bâtiments inondés, des rues ou des places submergées. Il y a eu également des appels pour avertir des glissements terrain.

Au niveau local, la Birse et la Suze sont sorties de leur lit. Les lignes de chemin de fer entre Moutier et Crémines et entre Courtelary et Péry Reuchenette sont toujours bloquées. Des bus de remplacements ont été mis en place entre ses localités. La route cantonale à Sorvilier et la route principale à Uetendorf ont été temporairement fermées en raison de glissements de terrain. Des tronçons de l'A16 ont encore été fermés en raison de la forte grêle. Des voitures y ont été bloquées pendant plusieurs heures. Dans ces cas, également, des fermetures sont toujours actuelles. La police précise toutefois qu’aucun blessé n’est à déplorer. /lge-clp-nmy