Fin du port du masque dans les écoles bernoises

Le masque dans les écoles bernoises, c’est terminé. Le Conseil-exécutif bernois annonce jeudi qu’il adapte l’ordonnance cantonale Covid-19. Il lève l’obligation du port du masque dans les écoles du canton jusqu’au secondaire 2 à partir de ce samedi. Les tests à large échelle se poursuivront toutefois jusqu’à trois semaines après les vacances d’été. Selon le Conseil-exécutif, ces dépistages doivent permettre « de déceler les conséquences éventuelles de la pause estivale ».

Le canton de Berne présente également d’autres adaptations de l’ordonnance. Ces nouvelles dispositions correspondent aux assouplissements dévoilés mercredi par le Conseil fédéral. Les discothèques peuvent rouvrir et accueillir des clients s’ils sont munis d’un certificat Covid. Dans les bars et les restaurants, le nombre de convives assises à la même table n’est plus limité et les coordonnées doivent être récoltées uniquement à l’intérieur auprès d’une seule personne par tablée.

Dans le domaine de l’exécution judicaire, les détenus détenteurs d’un certificat Covid sont dispensés de tests de dépistages à leur retour de sortie. Les personnes nouvellement arrivées dans un établissement d’exécution ne devront plus passer par la case quarantaine. /comm-nmy