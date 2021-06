La grêle a dévasté certains pâturages du Jura bernois

On se serait cru en plein hiver ce jeudi à Sonceboz. Le village a été particulièrement touché par la grêle et des tas de glaces aux abords des routes en témoignaient encore dans la matinée. Cet épisode a été particulièrement douloureux pour Raphaël Dupasquier, qui tient la ferme du Cernil : « On a de temps en temps une grêlée, tous les dix ans. Mais grave à ce point, jamais».