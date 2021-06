Un ouvrage pour retracer l’histoire militaire du Jura et du Jura bernois

Retracer l’histoire militaire du Jura et du Jura bernois, c’est le vaste projet éditorial de la Société d’officiers du Jura historique et des Éditions D+P. Intitulé Des milices cantonales à l’Armée 61 (1792-1994), le tome 2 est sorti ce jeudi. Il fait partie d’une série, Histoire militaire du Jura et du Jura bernois, composée de quatre ouvrages publiés à l’occasion de l’ouverture de l’Espace muséal « Troupes jurassiennes » à Saint-Imier, prévue le 30 septembre.





Un ouvrage de synthèse qui tend à l’objectivité

Le livre est une synthèse, une mise à jour de la période 1792-1994. C’est un éclairage qui se veut objectif de l'histoire politique et militaire de l’ancienne Principauté épiscopale aux 19e et 20e siècles. Plusieurs obstacles sont apparus dans le processus de réalisation de cet ouvrage. Comme l’explique Hervé de Weck, l’auteur du livre, il a fallu éliminer des propos faux ou entachés d’idéologie politique dans le but de tendre le plus possible à l’objectivité.