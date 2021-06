Trafic ferroviaire toujours perturbé dans le Jura bernois

Le Jura bernois a été particulièrement touché par les intempéries de mercredi soir. Le trafic ferroviaire est toujours perturbé notamment sur les lignes Bienne-La Chaux-de-Fonds et Moutier-Sonceboz-Sombeval. Certains trains sont supprimés et d’autres sont remplacés par des bus. Si vous devez vous déplacer, il est conseiller de consulter les horaires et de prendre son mal en patience. /ami