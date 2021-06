Vaccination ouverte aux jeunes Bernois

Le canton de Berne ouvre la vaccination aux 12-15 ans. Les groupes P et S pourront prendre leurs premiers rendez-vous dès lundi. Dans la région, ils seront pris en charge dans les centres de vaccination de Bienne et Tavannes. Ils recevront le vaccin Pfizer/BioNTech exclusivement, selon le communiqué transmis ce vendredi.





Dépistage gratuit dans les camps d’été

Par ailleurs le canton de Berne propose un dépistage gratuit pour les camps de vacances. Une offre de tests salivaires poolés est disponible dès maintenant en collaboration avec le groupe Hirslanden. Les organisateurs de camps de vacances intéressés trouveront de plus amples informations sur le site Internet de la DSSI, ainsi que tous les liens nécessaires pour s’inscrire.





Prise de rendez-vous facilitée

Des rendez-vous de vaccination allant jusqu’à la mi-juillet peuvent encore être pris dans le canton de Berne. Les quantités de vaccin disponibles étant suffisantes, les modalités d’attribution des rendez-vous ont été adaptées : dès ce vendredi, il est possible de s’inscrire pour un premier rendez-vous fixé par exemple à la mi-juillet, avec un deuxième rendez-vous 4 à 6 semaines plus tard. Une plus grande flexibilité a en effet été adoptée concernant l’écart entre les deux injections. Et à partir de la semaine prochaine, les centres de vaccination proposeront des solutions sans rendez-vous avec enregistrement sur place. Le but est de simplifier encore plus la démarche vaccinale. /comm-lyg