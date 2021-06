L’armée en renfort à Cressier

L’armée appelée en renfort pour sécuriser Cressier. Par le biais d'un communiqué, le Conseil d’Etat neuchâtelois annonce avoir sollicité l’appui de soldats dès ce samedi afin de sécuriser rapidement le lit du Ruhaut en amont du village. Suites aux inondations de mardi soir, des gros volumes de matériaux bouchent encore le cours naturel de la rivière, il est donc important de les dégager rapidement afin d’éviter une nouvelle coulée de boue. Les travaux s’étendront sur les communes de Frochaux, Enges et Cressier, et seront menés 24h sur 24 en collaboration avec les experts communaux et cantonaux.

200 soldats seront mobilisés dès samedi et jusqu’à mercredi 30 juin dans la région de Cressier. Des « moyens lourds » seront mis en place par le bataillon actuellement en cours de répétition dans la région de Aarau.

Les militaires aideront également les habitants à dégager les accès de certains bâtiments. /comm-swe