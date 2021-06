Un paradis pour les sports freestyles

Le projet de nouveau skatepark prend forme à Bienne. L’association Loud Minority a présenté jeudi la maquette d’une installation complète, sur deux étages, destinée autant aux professionnels qu’aux jeunes amateurs. Le projet prendra racine dans une vaste halle bétonnée au Rennweg, dans le bâtiment du X-Project. C’est un besoin et surtout une opportunité selon le responsable du projet et président de l'association Loud Minority Stéphane Torres, d’autant plus que les sports freestyles commencent à se faire une place de plus en plus grande :