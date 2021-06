Bilan 2020 satisfaisant pour la FRI, malgré la crise sanitaire

La Fondation rurale interjurassienne a gardé le cap l’année dernière, malgré la crise du coronavirus. C’est ce qui ressort de son rapport d’activités 2020, publié cette semaine. La FRI a su s’adapter et aller de l’avant dans ses différents projets, la formation dispensée (intérêt en hausse) et son engagement pour une agriculture durable et régionale. La crise et les semi-confinements ont par ailleurs rapproché la population et le monde agricole. La prochaine échéance importante sera l’organisation du Concours suisse des produits du terroir, au mois de septembre. /rch