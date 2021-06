Depuis dix ans à l’UNESCO

Dix ans que les sites palafittiques préhistoriques sont reconnus par l’UNESCO. Ce 27 juin 2021 marque le 10ème anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial. Cette liste contient 111 sites répartis entre la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie et la Slovénie. Ces lieux témoins permettre de représenter plus de 1000 sites palafittiques connus du Néolithiques et de l’âge du Bronze.