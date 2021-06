Retour à la vie pour Utopik Family

C'est avec optimisme qu'Utopik Family envisage la suite. La participation au Festival Off d'Avignon, où la troupe présentera sa création Solar du 7 au 31 juillet, est évidement un signal positif. Reste à savoir comment les théâtres et directeurs de théâtres réagiront ces prochains mois. Fabrice Bessire conclut : « La reprise s’annonce très bonne, il y a un véritable engouement du public. Est-ce qu’il va être répercuté sur le long terme ? On croit que oui, mais c'est sans garantie. » /oza