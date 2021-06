La Foire du Jura encore annulée

Il n’y aura pas de Foire du Jura cet automne à Delémont. Les organisateurs l’ont annoncé ce lundi par voie de communiqué. En cause, les contraintes liées à la pandémie. Déjà annulée l’an passé, la manifestation est reportée à l’automne 2022, « pour peu que notre société parvienne à traverser ces turbulences », écrivent les responsables de la Foire du Jura.





Deux plans sanitaires envisagés

L’événement aurait dû se tenir du 22 au 31 octobre. La Foire du Jura avait deux options, validées par les autorités. Une première avec certificat Covid, qui permet de n’avoir aucune restriction à l’intérieur de la manifestation. La seconde, sans certificat, contraint les visiteurs à porter le masque et s’asseoir pour consommer et boire. Dans les deux cas, il n’y aurait eu aucune restriction du nombre de visiteurs.





Sans garantie, le risque financier est trop important pour la Foire du Jura

Ce ne sont donc pas les mesures sanitaires qui ont contraint les organisateurs de la Foire du Jura à renoncer à nouveau. Ce qui pose problème, c’est la question du « parapluie financier ». Il s’agit d’un dispositif d’aide prévu dans la loi Covid-19 et destiné aux manifestations publiques d’importance supracantonales. En cas d’annulation d’un événement à cause de la pandémie et du durcissement des mesures sanitaires, la Confédération et le canton couvrent 80% des frais engagés par les organisateurs ce qui représente 720'000 francs environ, dans le cas de la Foire du Jura. Mais les autorités ont décidé de ne pas accorder ce parapluie financier. Une assurance indispensable pour la manifestation, selon son directeur, Jacques André Roth :