Le gouvernement bernois affine le calendrier des élections cantonales

Les élections cantonales bernoises auront lieu le 27 mars prochain. Le Conseil-exécutif a fixé les échéances pour le dépôt des candidatures. S’agissant de l’élection du Grand Conseil, les partis doivent déposer leurs listes auprès de la préfecture du cercle électoral compétent au plus tard lundi 10 janvier 2022, à 12h. Les éventuels apparentements ou sous-apparentements de listes doivent être communiqués au plus tard lundi 17 janvier 2022, à 12h. Les candidatures au Conseil-exécutif doivent être déposées en original à la Chancellerie d’État au plus tard lundi 24 janvier 2022, à 12h. Si un second tour est nécessaire lors de cette élection, il aura lieu le dimanche 15 mai.





Election du Conseil du Jura bernois

Les membres du Conseil du Jura seront élus eux aussi dimanche 27 mars 2022. Le Conseil-exécutif prendra les décisions concernant cette élection après l’expiration du délai référendaire concernant la révision de la loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone du district bilingue de Bienne (loi sur le statut particulier) adoptée par le Grand Conseil. La loi prévoit de remplacer les trois cercles électoraux de Courtelary, Moutier et La Neuveville par un seul. Le Conseil-exécutif arrêtera probablement fin août prochain les dispositions de détail de l’élection du CJB. /comm-ami