Une première pour Jura bernois tourisme

Une idée avec plusieurs objectifs bien précis

En plus de vouloir faire découvrir la culture de la région, Jura bernois tourisme a également trois autres objectifs. Premièrement, la communication sera plus groupée et donc les organisateurs ne devront pas annoncer systématiquement chaque évènement. Deuxièmement, l’idée est aussi de voir comment la population réagit à la réservation en ligne. Et dans un dernier temps, Jura bernois tourisme pourra également voir ce qui intéresse le plus de monde et quelles activités correspondent plus aux touristes et lesquelles conviennent mieux aux habitants de la région. /lge