Deux personnes arrêtées après un brigandage

La Police cantonale bernoise a reçu l’annonce le vendredi 25 juin 2021, à 5h50, qu’une femme avait été brigandée à Bienne. Les auteurs ont été identifiés et arrêtés. La femme se trouvait au sud de la gare à proximité du centre commercial lorsqu’elle a été abordée par un homme inconnu et une femme inconnue. Les auteurs ont arraché le sac à main de la femme et ont pris la fuite. Un important dispositif de recherche a immédiatement été mis en place. Grâce à un signalement précis et un travail coordonné des différentes patrouilles engagées, les deux personnes recherchées ont pu être localisées et arrêtées peu après à Bienne, à la rue Centrale. La femme et l’homme ont été arrêtés par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland et se trouvent en détention. /comm-clp