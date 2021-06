« Une situation sous contrôle »

Quelques inquiétudes subsistent

Richard Habegger nous a confié qu’à cette période, avec les risques d’orages, il n’est jamais exclu que de nouvelles inondations se produisent. Il appelle donc la population à rester vigilante et à respecter les mesures conseillées lundi par la préfecture. « Il est toutefois urgent de pouvoir démarrer les travaux de réfection du ruisseau du Bez qui doivent débuter d’ici août », ajoute le maire. Mais le Conseil municipal est dans l’attente du permis de construire qui doit être délivré par le canton de Berne. Les autorités somment le syndicat des rives de la Suze et le canton de remettre également le dossier sur le haut de la pile. Un dossier qui demande une correction et une réfection du cours d’eau. À la suite de ces incidents, Richard Habegger espère que les choses vont avancer plus rapidement. /lge