Le prix du gaz augmente encore à Bienne

Energie Service Bienne (ESB) est contraint d'augmenter le prix du gaz dès le 1er juillet. Au cours de la crise sanitaire mondiale, les prix avaient pourtant enregistré une chute historique, entraînant des baisses de prix à répétition de part. Mais depuis janvier, les tendances se sont inversées et les prix sur les marchés gaziers ont augmenté de plus de 40% pendant ce premier semestre 2021, indique l'entreprise dans un communiqué diffusé mercredi. Par conséquent, suite à la hausse des prix du mois d’avril, ESB doit procéder à une nouvelle hausse de 0,6 ct/kWh. La taxe de base et le prix de la puissance demeurent inchangés. /comm-oza