Home du Ried : projet suspendu

Coup d’arrêt pour le projet de nouvel établissement médico-social (EMS) dans le quartier du Ried à Bienne. Le Conseil municipal a décidé mercredi de le suspendre, il l’a annoncé dans un communiqué de presse. Les autorités prennent en considération la très forte opposition citoyenne après le dépôt d’une pétition munie de plus de 2'600 signatures ce printemps. C'est que le projet prévoit la destruction d’un bâtiment vieux de près de 300 ans, ancienne résidence des Robert, célèbre famille de peintres. Un bâtiment auquel les Biennois sont très attachés.



Les autorités prendront donc le temps de réfléchir à d’autres scénarios pour l’avenir de l’actuel home, un établissement jugé vétuste. Une délocalisation pure et simple est une des voies possibles, selon la directrice de la formation, de la culture et du sport Glenda Gonzalez Bassi. C'est son département qui aura pour mission d'analyser l'offre biennoise en EMS dans sa globalité. Une fois qu'une proposition aura été formulée, le Conseil municipal décidera de la suite à adopter. Une certitude toutefois : l'exploitation du home du Ried dans son état actuel ne sera pas possible sur le long terme. /oza