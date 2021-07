Des terrasses pour s'ouvrir aux autres

Déambuler sur la Grand’Rue de Tramelan et goûter aux saveurs et aux rythmes des différentes communautés du village. C’est le concept qui sera proposé ce samedi dès 9h dans le cadre de la manifestation « Terrasses des Nations ». Italie, France, Grande-Bretagne, Afghanistan et bien sûr Suisse seront représentés pour cette première édition imaginée par des membres de ProMoTion Tramelan. Selon l'un des organisateurs, Michel Tschan, les autres cultures ne sont pas forcément toujours connues à Tramelan. C'est l'occasion de corriger le tir, le tout dans une ambiance festive et conviviale :