Seeland.biel/bienne dans la continuité

Seeland.biel/bienne poursuit ses missions. Les mairesses et maires de l’association ont approuvé à l’unanimité la Conception régionale des transports et de l'urbanisation Bienne-Seeland 2021 (CRTU 2021), le Projet d’agglomération Bienne/Lyss de quatrième génération (PA 4), ainsi que le Plan régional du réseau de pistes cyclables Bienne-Seeland, mercredi soir lors de leur assemblée.

Avec la CRTU, les communes coordonnent et dirigent le développement du milieu bâti, du paysage et des transports. Elle est mise à jour tous les quatre ans. La CRTU 2021 se concentre sur le développement conséquent du milieu bâti vers l’intérieur, la préservation des espaces verts et la promotion du trafic piétonnier et cycliste. C’est ainsi que le Plan régional du réseau de pistes cyclables, élaboré dernièrement, a été intégré dans la CRTU 2021. Seeland.biel/bienne se félicite d’avoir, pour la première fois, une planification cohérente des itinéraires cyclables quotidiens pour toute la région Bienne-Seeland.

Le Projet d’agglomération est un élément important de la CRTU. Les différents projets qu’il contient permettent de toucher des subventions fédérales, pour les transports dans les villes et agglomérations. L’actuel PA4 nécessite une participation financière de la Confédération de quelque 140 millions de francs pour les années 2024 à 2027.





Comptes et rapports annuels acceptés

Mercredi soir, l’assemblée des membres de seeland.biel/bienne a également approuvé à l’unanimité les comptes annuels et le rapport annuel 2020. Les comptes se clôturent avec un excédent de produits de 43‘263 francs. /comm-lyg