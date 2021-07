Un nouveau commandant pour la police cantonale

La police cantonale bernoise tient son nouveau commandant. Le Conseil-exécutif a nommé Christian Brenzikofer à ce poste. Il succède ainsi à Stefan Blätter qui prend sa retraite après plus de 30 ans de service. Christian Brenzikofer était chef de la division Ressources et Prestations depuis 2013.

L’homme de 49 ans a accompli une mission militaire pour l’OSCE en Bosnie-Herzégovine. Il a travaillé comme chef de Brigade spéciale 1 dès son arrivée en 2001. Christian Brenzikofer a ensuite repris la suppléance du chef de la police judiciaire. Après avoir dirigé le service du personnel, il a été nommé à la tête de la nouvelle division Ressources et Prestations de service, qui regroupe les affaires politiques, le développement de l’organisation et des processus, le droit, les finances, le personnel, le service psychologique, la formation de base et la formation continue. /comm-lge