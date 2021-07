Un portail numérique pour les événements et les commerces biennois

Une plateforme pour « redynamiser la ville de Bienne ». Ce sont les termes utilisés par le maire de la cité seelandaise Erich Fehr vendredi au moment de présenter le site internet « Bienne2go.ch ». Un concept développé par Tourisme Bienne Seeland en collaboration avec les autorités seelandaises. Cette plateforme est désormais en ligne et recense une grande partie des activités culturelles, commerciales et gastronomiques de la ville. L’idée est de « permettre à une personne qui vit ou qui visite Bienne de trouver toutes les activités à faire sur un seul site internet ». L’objectif est aussi de mettre en vitrine les plus petits commerces qui peuvent se trouver dans l’ombre de certaines grandes affiches selon Erich Fehr. C’est pour cela que ce portail s’adresse à tous les commerçants de la ville qui le souhaitent.