Le Chant du Gros en version réduite cet été

Artistes suisses, mais pas que

Les artistes suisses seront nombreux à se produire lors de cette 291/2e édition. Le romand Félicien LiA, le groupe français de Reggae Tryo, et le Jurassien Sim’s seront à l’affiche du vendredi 20 août. Le samedi 21, Princesse Daniel, la rappeuse KT Gorique, Videoclub et Kadebostany feront danser les festivaliers.

Le jeudi 26 août mettra à l’honneur le rock avec Maxi Punch Rodeo Club, Astonvilla et le gypsy-punk de Giufà. Les Jurassiens de Galaad, DJ Hakem et DJ Frankfrançois fouleront les planches du Chant du P’tit le 27 août. Pour l’occasion, les groupes Hitsi Bitsi et Les Cramia fusionneront pour un concert. Catherine Ringer, Gabin, Carrousel (en acoustique) et Seriously Serious complètent l’affiche pour le 28 août.

Une chasse au trésor aura lieu le 19 août, tout comme un Chant du P’tit Mini le 22. /gtr-tna