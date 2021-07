Des soucis à la piscine de St-Imier

La piscine de St-Imier victime de problèmes techniques. L'infrastructure a fermé ses portes cette semaine, et ce n'est pas la météo maussade qui en est la raison. Des investigations approfondies sont en cours afin de trouver l'origine des défectuosités, annonce mercredi le Département bâtiments et infrastructures sportives. Et d'espérer une réouverture durant la période estivale. /comm-oza