Un référendum contre l'école ménagère à Moutier

Il faut au moins 200 signatures pour déposer un référendum. Les opposants au projet d’école ménagère exposeront leurs arguments en détail une fois que les paraphes auront été réunis. Ils ont jusqu’à fin juillet pour y parvenir. De son côté, le conseiller municipal en charge du dossier, Valentin Zuber, a pris acte mercredi de cette démarche citoyenne.

Un long serpent de mer

Le dossier de l’école ménagère de Moutier est un long serpent de mer. Actuellement, les élèves suivent les cours dans des locaux vétustes et insalubres qui ne répondent plus aux normes d'enseignement et de sécurité. En 2015, le projet de construction d’un nouveau bâtiment qui devait aussi comporter des appartements de haut standing avait été rejeté par la population. Par la suite, plusieurs options ont été étudiées sans convaincre les élus qui avaient renvoyé le dossier au Conseil municipal en janvier dernier. La variante « ruelle de l’Ours » a finalement passé la rampe dans la douleur le 28 juin, par 18 voix contre 8 et 2 abstentions, tout en sachant que les élus de l’UDC, du PLR et du PSJB avaient déserté la séance. /oza