La Neuveville sera dans le noir

Le restaurant et camping de la Plage et l’hôtel Jean-Jacques Rousseau pourront aussi bénéficier d’un groupe électrogène pour leurs établissements. Un impératif pour Fatmir Gutaj, responsable du restaurant de la plage, afin de respecter la clientèle du camping et assurer son service du samedi soir après les mois de fermetures en raison du covid. Fatmir Gutaj le raconte :