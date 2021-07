Un projet du Team Vallon peine à prendre son envol

La carte Vallon ne convainc pas encore. Il s’agit d’un nouveau concept mis en place il y a un peu plus d’un mois par le groupement junior Team Vallon. Cette carte permet de se rendre chez les restaurateurs de la région et de déguster deux repas pour le prix d’un. Mais pour l’instant, seul 250 cartes ont été vendues sur les 1'500 espérées. Les responsables estiment que la communication était peut-être trop axée sur le football. Ils vont donc corriger le tir en visant un peu plus les restaurateurs. D’autres moyens pourraient être utilisés comme le porte-à-porte fait directement par les enfants du club.