Visite numérique à St-Imier

Découvrir St-Imier et son histoire au travers d’une application. La Municipalité a mandaté la startup imérienne Pindex pour mettre sur pied un guide touristique numérique. Le parcours s’intitule « St-Imier vue par ses habitants » et offre aux visiteurs des images d’archives, des témoignages ou encore des vidéos grâce au travail de recherche de l’Association Fluorescence et la collaboration de Mémoire d’Ici. Jenny Bouduban est stagiaire chez Pindex et s’occupe du marketing et de la communication. Elle explique l’origine de cette application :