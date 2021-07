La fête à la grenouille prolongée

« En météo, il suffit d’avoir une dépression au mauvais endroit au mauvais moment pour que le gris s’installe. La pluie qu’on a depuis des semaines résulte de cela », reprend le météorologue.

Ainsi, la grisaille à répétition n’est pas due au réchauffement climatique, mais à une série de conditions défavorables. « Ces derniers temps, on a un apport constant de dépressions d’altitude qui viennent se positionner sur la France. C’est une anomalie météorologique. Et celle-ci tend à se déporter sur l’Europe occidentale. » Au contraire, par effet de vase communiquant, l’Europe orientale est baignée de chaleur et de soleil.