La piscine de St-Imier reste fermée face au risque de fuite de chlore gazeux

La piscine de St-Imier va rester fermer pour une durée indéterminée après un problème technique survenu en début de semaine. L’établissement a été fermé en urgence lundi, puis à nouveau mercredi, en raison d’une saturation des bassins et des locaux en chlore provoquée par un filtre à charbon qui s’est bouché pour une raison encore non élucidée. Des investigations techniques sont encore en cours et l’audit d’un ingénieur est attendu. Ses conclusions dicteront la durée de fermeture nécessaire mais aussi les éventuels travaux à envisager.





Car l’incident n’est pas à prendre à la légère et aurait pu avoir de graves conséquences. Il a entraîné une surpression du circuit et donc des fuites dans les conduites de chlore. Problème, la piscine de St-Imier utilise encore un système vieux de 40 ans au chlore gazeux. « C’est un gaz létal. Ce sont des particules volatiles qui vont se diffuser dans l’air et nos locaux, donc pas seulement dans l’eau. Cela aurait pu avoir de grandes conséquences pour nos collaborateurs s’ils avaient inhalé ces particules en quantité. En cas de fuite importante, cela peut nécessiter d’évacuer les habitants jusqu’à 300 mètres autour de la piscine. On ne pouvait pas prendre ce risque », explique Jessica Renfer, cheffe du service Bâtiments et infrastructure sportives à la municipalité de St-Imier.