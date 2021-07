Les pires intempéries depuis plus de dix ans

Le Jura bernois au coeur de la tempête



Rien que pour le Jura bernois, on compte déjà plus de 1'600 annonces de sinistres. Moutier et Sonceboz-Sombeval sont les communes les plus touchées par les inondations, avec environ 13 millions de francs de dégâts. La grêle a aussi fait du mal : on parle de 600 cas et des dommages pour un montant total de 2 millions de francs.

Pour les assurances, c’est un événement très particulier. Mais qui est touché ? A quel degré ? Réponse du responsable des sinistres à la Bâloise, Gérald Frésard :