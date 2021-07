Vaccination: un million de doses ont été administrées

Le canton de Berne a administré sa millionième dose de vaccin ce vendredi. Parmi la population des plus de 12 ans, 57% ont reçu au moins une première injection et 46% sont complètement vaccinés. C’est quelque 9'000 injections par jour qui sont pratiquées dans les centres de vaccination, dans les cabinets médicaux et dans les pharmacies. En juin, ce chiffre a parfois dépassé les 15'000 doses par jour. L’extension de la vaccination aux personnes à partir de 12 ans a fait passer la population bernoise vaccinable de 910'000 à 980'000 personnes. Sur ce total, 445'000 personnes ont reçu les deux injections et 112'000 la première injection.





Certificat de vaccination

Pour rappel, le certificat de vaccination est émis automatiquement quelques minutes après la seconde injection. Il permet, par exemple, d’accéder aux grandes manifestations. Il permet également depuis vendredi de voyager dans toute l’Union européenne (sous réserve des règles en vigueur dans le pays de destination). /comm-clp