Alerte intempéries sur la région

Météosuisse met en garde contre une pluie « intense et continue » sur le Jura bernois. Elle a émis lundi une alerte de niveau 3, et s’attend à des précipitations en soirée comprises entre 50 et 80 mm, avec un pic autour de 21h. Ces intempéries balaieront entre autres Tavannes, Moutier, Bellelay et le Vallon de St-Imier. /comm-vja