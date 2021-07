Un homme blessé après une agression

Une personne a été agressée à la rue de Morat à Bienne de la nuit de dimanche à lundi. Les forces d’intervention sont rapidement intervenues et elles ont trouvé un homme à terre blessé. Ce dernier a été pris en charge par une équipe d’ambulanciers et emmené ensuite à l’hôpital. Selon les premières informations, l’homme aurait d’abord été abordée par un membre d’un groupe de jeunes personnes à la hauteur du giratoire de la rue de l’Argent – rue de Morat. L’homme aurait ensuite pris la fuite à pied en direction de la place Johann-Verresius. Tombé à terre à la rue de Morat 48, après avoir été rattrapé par le groupe, il a reçu plusieurs coups sur tout le corps. La Police cantonale bernoise lance un appel à témoins. En particulier les personnes ayant enregistré des vidéos dans le secteur compris entre le giratoire de la rue de Morat-rue de l’Argent et la place Johann-Verresius entre 1h10 et 1h30 ainsi que toutes autres personnes ayant fait des observations sont priées de s’annoncer au numéro de téléphone +41 32 324 85 31. /comm-clp